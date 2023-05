Basket, è addio fra Frank Vitucci e la Happy Casa Brindisi

La Happy Casa Brindisi ha comunicato la rescissione consensuale del contratto che legava coach Frank Vitucci alla panchina biancoazzurra fino al 30 giugno 2024. Dopo sei stagioni sportive, subentrato in corsa nel dicembre del 2017, si separano le strade con l’allenatore che ha scritto pagine indelebili nella storia del club. I numeri mai come in questo caso parlano chiaro e segnano un’era: l’era di Frank Vitucci da capo allenatore della Happy Casa Brindisi. 237 panchine in totale tra campionato, coppe italiane ed europee rappresentano un record di longevità destinato a durare negli annali. 86 i successi in Serie A, a collocarlo al primo posto assoluto tra gli allenatori più vincenti della storia New Basket Brindisi nella massima serie.

“Da parte della società, dai soci ai dirigenti e addetti ai lavori” -si legge nel comunicato- “il più grande ringraziamento per un percorso condiviso insieme frutto di grandi emozioni, successi, delusioni tramutate in voglia di rivalsa, duro lavoro, sacrifici e passione quotidiana. All’allenatore, ma quanto prima alla persona e alla sua intera famiglia, vanno i migliori auguri di prosieguo di una carriera ricca di soddisfazioni. Grazie Frank!”

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp