Basket DR2/M, playoff: HS Carovigno fa sua Gara 1, superata San Vito

CAROVIGNO – Inizia nel migliore dei modi l’avventura playoff per l’HS Carovigno Basket, che si aggiudica Gara 1 del primo turno della DR2/M superando con merito la Nuova San Vito col punteggio di 78-65. Al Pala Fernando Prima, gremito e carico d’entusiasmo, i rossoblù di coach Leuzzi – pur privi di Iaia e con Poska non al meglio – offrono una prestazione solida e compatta, segnando un primo passo importante verso il passaggio del turno.

Dopo una prima parte di gara molto equilibrata e tesa, con le squadre che si sono alternate al comando, Carovigno ha cambiato marcia nella ripresa. Lescot (24 punti) si è rivelato imprendibile, ben supportato da Sandoval (17) e Guadalupi (10). Il vantaggio accumulato nella terza frazione ha permesso ai padroni di casa di amministrare l’ultimo quarto, nonostante un lieve calo nel finale che ha ridotto il gap.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a Gara 2, in programma sabato 5 aprile alle 20:30 al Pala Macchitella di San Vito dei Normanni. In caso di vittoria, l’HS Carovigno staccherebbe il biglietto per il turno successivo dei playoff.

HS Carovigno Basket-Nuova San Vito 78-65

HS Carovigno: Sanchez 10, Lescot 24, Poska 3, Monna 8, Proto 6, Sandoval 17, Guadalupi 10, Piliego, Ranieri, Tina, Marraffa, Zito n.e. Coach: Leuzzi – Assistenti: Lococciolo, Menzione.

Nuova San Vito 65: Veccari 15, Ancora A. 13, De Leonardis 9, Rizzo 9, Roma 6, Ruggiero 5, Zullo 4, De Luca 2, Carlucci 2, Revenga, Giacovelli.

