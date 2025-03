Basket DR2/M, HS Carovigno chiude la regular season da imbattuta

Un percorso perfetto: 13 vittorie su 13. L’HS Carovigno Basket conclude la regular season con un’altra prova di forza, dominando il derby contro la Nuova San Vito con un netto 79-57. Una gara intensa, combattuta, ma sempre nel segno della correttezza e dello spettacolo sportivo.

Il Pala Fernando Prima si è trasformato in un palcoscenico di festa, con un pubblico caloroso e numeroso che ha riempito gli spalti. Tra i tifosi, tante famiglie e bambini, a testimoniare come la passione per il basket sia viva anche in categorie considerate “minori” come la DR2.

La partita

San Vito ha lottato con determinazione, ma la superiorità tecnico-tattica dei rossoblù ha avuto la meglio. Difesa aggressiva, ritmo alto e attacchi incisivi hanno consentito alla squadra di coach Leuzzi di controllare il match e consolidare il primato in classifica.

Ora testa ai playoff

Con il primo posto già assicurato, l’HS Carovigno si prepara all’ultima sfida di campionato prima di tuffarsi nei playoff, dove affronterà nuovamente San Vito. La squadra è pronta a dare il massimo nella fase decisiva, forte di una stagione perfetta e del sostegno di un pubblico che si è confermato il vero sesto uomo in campo.

HS Carovigno Basket-Nuova San Vito 79-57

Punti: Lescot 19, Poska 21, Sandoval 12, Guadalupi 7, Iaia 7, Monna 9, Sanchez 4, Marraffa 2; Piliego, Ranieri, Tina e Proto n.e. Coach: Leuzzi — Assistenti: Lococciolo, Menzione.

