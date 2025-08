Basket DR1/M: per la Normanna Melfi altre tre riconferme e un nuovo innesto ex Serie B

La Normanna Basket Melfi, compagine cestistica attiva nella Divisione Regionale 1 Campania Girone B, ha avviato il mercato per la stagione sportiva 2025-2026 con importanti riconferme e nuovi innesti che promettono di rinforzare il roster.

Dopo le prime tre riconferme ne arrivano altre 3 ed 1 nuovo acquisto. La prima conferma è di Domenico Pepe, playmaker classe 2009. Nonostante la sua giovane età, Pepe si distingue per il suo spirito combattivo e la mentalità vincente. Sarà anche il capitano dell’Under 17, grazie al suo impegno e alla sua costanza in campo. Con un’altezza di 172 cm, il numero #24 ha già dimostrato di essere un talento in crescita e si prepara a lasciare il segno nella prossima stagione.

Un altro volto familiare per i tifosi è Marco Cerone, che continuerà a indossare la maglia biancoverde sotto gli ordini di coach Russo. Cresciuto nel settore giovanile della Scandone Avellino, Cerone si è rivelato un lungo di grande solidità e versatilità, in grado di contribuire anche nel gioco perimetrale. Nella scorsa stagione ha messo a referto 225 punti in 27 partite, dimostrando di essere un elemento fondamentale per la squadra.

In aggiunta, la Normanna ha annunciato la conferma di Pietro Luiz Santoro De Lima, un giovanissimo talento classe 2010. Nonostante la sua giovanissima età, Santoro ha già debuttato in Serie D, segnando i suoi primi punti nel campionato senior. Con una statura di 180 cm e un’energia contagiosa, il numero #7 è pronto a fare la sua parte nel roster di DR1.

In serata, la società di patron Montanarella, ha annunciato l’ingaggio del nuovo #71 Walter Alvisi, guardia classe 1991. Reduce da una stagione positiva col Manfredonia, Alvisi porta con sé esperienza e leadership. L’atleta vanta esperienze tra Serie C e Serie D con diverse squadre del foggiano, fino ad arrivare in Serie B nella stagione 2023-2024 col Lucera.

Obiettivi e aspirazioni fanno ben sperare la piazza che, si augura, potrà godere di un basket di qualità in città nella prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author