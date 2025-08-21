Basket DR1/M: Marko Jancic firma con la Normanna Melfi, ufficializzato il girone del team lucano

La Normanna Basket Melfi si prepara ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva nella Divisione Regionale 1 (Serie D) girone B Campano, con un roster rinnovato ma già ben consolidato. La società, che ha dimostrato grande lungimiranza nella pianificazione, ha riconfermato l’ossatura della squadra della passata stagione e ha apportato significativi innesti per aumentare la competitività del gruppo. Nell’ambito di ciò la società mira a risultati importanti.

Dopo l’acquisizione delle prestazioni sportive di Alvisi e Artico, la Normanna ha ufficializzato l’ingaggio di Marko Jancic, giovane ala classe 2001 di 198 cm. L’ex Catanzaro, già noto ai tifosi del PalaPastore, ha lasciato il segno nella stagione 23/24 con la University Bk Potenza, dove ha registrato una media di 24 punti a partita. La sua versatilità e la grande energia che porta in campo rappresentano un valore aggiunto per la compagine gialloverde.

Con un budget significativo a disposizione, la Normanna Basket Melfi ha avviato la preparazione con largo anticipo, puntando a mettere in campo una squadra competitiva e pronta a dire la sua nel girone B. L’obiettivo di Normanna Basket Melfi è chiaro: affrontare le sfide con determinazione e cercare di emergere in un girone che presenta squadre di alto livello.

La Normanna Basket Melfi è l’unica rappresentante lucana nel girone, a seguito del trasferimento della Grizzly Pignola nel girone A. Le avversarie da affrontare includono nomi noti del panorama cestistico campano, tra cui Battipaglia, Salerno e Benevento. Questa esclusività aggiunge prestigio al nome della Normanna Basket Melfi, sottolineando l’importanza del club nella regione.

La composizione del girone B è la seguente:

1. POL BATTIPAGLIESE

2. ACADEMY PARETE

3. MAMBA GRAGNANO

4. SECONDIGLIANO

5. ARAGONA SMAV

6. VIRTUS CURTI

7. CAP NOLA

8. NORMANNA BASKET MELFI

9. GAME TIME FUORIGROTTA

10. BASKET CLUB GIUGLIANO

11. SPORTING PORTICI

12. PRO CANGIANI

13. POL. VESUVIO

14. CRAZY TEAM SCAFATI

15. SAMMARITANA BASKET

16. VIRTUS MONTE DI PROCIDA

17. SMILE BENEVENTO

18. HIPPO BASKET SALERNO

19. POL. PALMESE

