Basket DR1/M: l’argentino Natanael Gabriel Artico firma con la Normanna Melfi

La Normanna Basket Melfi, squadra di pallacanestro militante nel campionato di Prima Divisione Regionale girone B della Campania, ha ufficialmente annunciato un altro straordinario acquisto per la stagione 2025/26.

Dopo 6 riconferme dalla passata stagione e l’annuncio dell’ex Serie B, Walter Alvisi, arriva un innesto che alza la qualità del roster. Con grande entusiasmo, il club accoglie Natanael Gabriel Artico, conosciuto da tutti come “Tato”, che si unisce alla compagine come nuovo playmaker indossando il numero 3.

Nato nel 1996 e alto 185 cm, Tato arriva direttamente dall’Argentina, portando con sé non solo la sua abilità cestistica, ma anche il vibrante spirito sudamericano che promette di animare il parquet. Con un gioco fluido e intenso, Artico si distingue come un regista capace di dettare i ritmi della partita e sorprendere le difese avversarie.

Il benvenuto nella famiglia Normanna è caloroso e affettuoso, con i tifosi già entusiasti di vedere le sue prestazioni in campo. La Normanna Basket Melfi continua a costruire una squadra competitiva, e l’aggiunta di Tato rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con il motto “Cuore Normanna”, il club si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e successi.

