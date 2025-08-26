Basket DR1/M, Clemente resta a Melfi: campionato al via il 28 settembre

La Normanna Basket Melfi si prepara a dare il via alla sua seconda stagione consecutiva in Prima Divisione Regionale Campania, girone B. L’atteso esordio è fissato per il 28 settembre 2025, quando la squadra affronterà in trasferta la Polisportiva Pro Cangiani di Napoli, in un incontro che si preannuncia entusiasmante.

Sotto la guida esperta del coach Antonio Russo, la Normanna si presenta con un roster rinforzato, grazie a innesti significativi che hanno catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra le ultime riconferme più rilevanti, spicca il ritorno di Cesare Clemente, il numero 25, il quale ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione. Arrivato a campionato in corso, Clemente ha contribuito con una media di 17.1 punti per partita, risultando cruciale nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza. La sua grinta e esperienza saranno fondamentali per la squadra in vista della nuova stagione.

Insieme a Clemente, la Normanna ha confermato anche Michele Gambale, giovane talento melfitano classe 2007, che ha messo a segno 40 punti in 24 partite durante la scorsa stagione di DR1. Già vincitore di due campionati U17 e uno U15 con la Normanna, Gambale è pronto a ritagliarsi sempre più spazio nel roster senior, dimostrando il suo potenziale.

A queste riconferme nelle ultime ore si aggiunge un nuovo acquisto: Simone Ungolo, ala-pivot di 1,95 m, originario di Venosa. Giocatore di grande talento, Ungolo ha già accumulato esperienze significative nel settore giovanile, con convocazioni per la nazionale Under 14 ed esperienza tra i senior con la Virtus B.Rionero. La sua presenza fisica e le performance brillanti durante il Trofeo delle Regioni lo hanno reso obiettivo di mercato di patron Montanarella.

