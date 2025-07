Basket DR1/M: Normanna Melfi, confermato coach Antonio Russo

La Normanna Basket Melfi ha ufficialmente confermato Antonio Russo come suo Capo allenatore per la prossima stagione. Dopo aver guadagnato la salvezza nella passata stagione al secondo turno playout, la scelta di patron Montanarella & direttivo non poteva che ricadere nella sua riconferma. La decisione è stata accolta con entusiasmo da parte dei tifosi, che riconoscono il valore e la dedizione del coach nel guidare la squadra.

Russo, già al timone della compagine gialloverde, avrà il compito di portare avanti il progetto sportivo della Normanna. Impegnata nel girone 1 della prima divisione di basket campano, ex Serie D, le insidie sono sempre dietro l’angolo. La riconferma rappresenta una scelta strategica, in quanto il tecnico ha dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti locali e di instaurare un clima di fiducia e collaborazione all’interno del gruppo.

La Normanna Basket Melfi si prepara quindi ad affrontare la nuova stagione con rinnovato vigore, puntando a ottenere buoni risultati fin dall’inizio. Una mossa chiara della società che ribadisce la sua intenzione di continuare a crescere e competere a livelli sempre più elevati nel panorama cestistico interregionale.

