Basket DR1/B: al via gli allenamenti in casa Normanna Melfi, debutto il 28 settembre a Napoli

La Normanna Basket Melfi è pronta a scendere in campo per la sua seconda stagione nel campionato di Prima Divisione Regionale Campania, girone B. L’esordio è fissato per domenica 28 settembre a Napoli, dove la squadra affronterà la polisportiva Pro Cangiani.

L’atmosfera in casa Melfi è carica di entusiasmo e aspettative dopo una serie di acquisti strategici e riconferme importanti. Gli allenamenti sono iniziati ieri 2 settembre sotto la guida attenta di coach Antonio Russo, presso il PalaPastore. La preparazione si preannuncia intensa e mirata, con un focus particolare per integrare i nuovi innesti.

La rosa della Normanna Basket Melfi, che si arricchirà con l’arrivo di un giocatore argentino e uno serbo già annunciati, promette di essere di un livello qualitativo elevato, aumentando le ambizioni della squadra per la stagione.

La società, guidata dal presidente Gerardo Montanarella, non si limita al solo settore senior, ma è attivamente impegnata anche nel potenziamento del settore giovanile, confermandosi così come un punto di riferimento per il basket nel nord di Basilicata. Con una visione chiara e un progetto solido, la Normanna Basket Melfi si prepara a vivere una stagione scoppiettante, pronta a conquistare il cuore dei tifosi e a lottare per traguardi ambiziosi.

