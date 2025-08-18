18 Agosto 2025

Basket, Dinamo Brindisi, arriva Andrea Costabile nel progetto con l’Aurora

Redazione 18 Agosto 2025
La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’arrivo di Andrea Costabile, classe 2008, nuovo innesto per la stagione 2025/26 nell’ambito del progetto tecnico condiviso con l’Aurora Brindisi e dedicato al gruppo Under 19 Eccellenza.

Ala di 195 cm, Costabile proviene dall’UEB MEP Cividale (Serie A2), società con cui ha disputato i campionati giovanili Under 19 e Under 17 Eccellenza, arrivando fino alle Finali Nazionali e registrando una media di 7,2 punti. Ha inoltre preso parte alla Serie C, chiudendo con 5,3 punti di media, oltre a vivere il clima della prima squadra grazie a diverse convocazioni.

Cresciuto nel vivaio della New Basket Brindisi, ha completato l’intero percorso nei campionati giovanili, distinguendosi per continuità, energia e qualità tecnica. Il suo ingresso nel roster Dinamo rappresenta un valore aggiunto per la squadra, oltre a un passo importante nel percorso di crescita del giovane atleta.

“Andrea è un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito e i valori della nostra società: entusiasmo, impegno e voglia di mettersi alla prova. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia sportiva e sicuri che vivrà qui un’esperienza importante, dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager Stefano Cino.

Con determinazione e passione, Costabile ha scelto di sposare il progetto Aurora–Dinamo, che punta a valorizzare i giovani del territorio e a costruire un’identità di gioco solida, proiettata al futuro.

