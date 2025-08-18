Basket, Dinamo Brindisi, arriva Andrea Costabile nel progetto con l’Aurora

La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’arrivo di Andrea Costabile, classe 2008, nuovo innesto per la stagione 2025/26 nell’ambito del progetto tecnico condiviso con l’Aurora Brindisi e dedicato al gruppo Under 19 Eccellenza.

Ala di 195 cm, Costabile proviene dall’UEB MEP Cividale (Serie A2), società con cui ha disputato i campionati giovanili Under 19 e Under 17 Eccellenza, arrivando fino alle Finali Nazionali e registrando una media di 7,2 punti. Ha inoltre preso parte alla Serie C, chiudendo con 5,3 punti di media, oltre a vivere il clima della prima squadra grazie a diverse convocazioni.

Cresciuto nel vivaio della New Basket Brindisi, ha completato l’intero percorso nei campionati giovanili, distinguendosi per continuità, energia e qualità tecnica. Il suo ingresso nel roster Dinamo rappresenta un valore aggiunto per la squadra, oltre a un passo importante nel percorso di crescita del giovane atleta.

“Andrea è un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito e i valori della nostra società: entusiasmo, impegno e voglia di mettersi alla prova. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia sportiva e sicuri che vivrà qui un’esperienza importante, dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager Stefano Cino.

Con determinazione e passione, Costabile ha scelto di sposare il progetto Aurora–Dinamo, che punta a valorizzare i giovani del territorio e a costruire un’identità di gioco solida, proiettata al futuro.

