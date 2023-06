Saranno probabilmente Marco Esposito e Andrea Vincenzutto ad affiancare coach Fabio Corbani nello staff tecnico della Happy Casa Basket Brindisi in vista della prossima stagione sportiva. Il trio di allenatori biancoazzurri è dunque destinato a completarsi con il ritorno di un brindisino doc ed un nuovo ingresso nel coaching staff.

Marco Esposito, nato a Brindisi classe ’87, potrebbe tornare nella sua città dopo il triennio dal 2014 al 2017, in cui è stato assistente di coach Bucchi e Sacchetti. Per lui grandi esperienze all’Olimpia Milano (2009-2014; 2017-2022), dove ha conquistato due scudetti in Italia e affrontato top team in Eurolega, ma anche in Nazionale Italiana (Europei 2013-15 e pre-olimpico 2017). Lo scorso anno è entrato a far parte della Pallacanestro Reggiana sotto la gestione di coach Menetti.

Andrea Vincenzutto, pordedonese classe ’91, dovrebbe arrivare a Brindisi dopo l’esperienza da assistente allenatore lo scorso anno a Trieste in Serie A. Ha mosso i primi passi nelle giovanili e in prima squadra della propria città per trasferirsi a Bergamo fino alla stagione 2018/19 conquistando la promozione in Legadue nel 2016/17. Nel 2019 accetta la proposta di Orzinuovi lavorando per un biennio con coach Fabio Corbani, che ritroverà a Brindisi da capo allenatore.

