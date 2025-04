Basket, Dan Peterson abbraccia Matera e torna sul parquet

Coach per un giorno. Dan Paterson torna sul parquet per un inedito allenamento con i ragazzi dell’Under 14 della Virtus Matera, a cui lancia un messaggio: scendere in campo con gioia e non con pesantezza.

L’allenatore statunitense, per la prima volta nella Città dei Sassi, ha abbracciato il pubblico del Pala Sassi durante un evento promosso della Ondatel Virtus Matera, società presieduta da Eustachio Papapietro che sta disputando i play-in nel campionato di Serie B Interregionale.

Il club biancoazzurro, inoltre, ha donato a Dan Peterson una maglia celebrativa in segno di ringraziamento per la giornata trascorsa assieme.

Per Peterson una carriera ricca di successi in Italia con i trofei vinti tra Virtus Bologna e Olimpia Milano con qui ha conquistato anche due competizioni europee.

