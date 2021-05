Basket | Cus Jonico conquista la.semifinale

Momento d’oro per lo sport tarantino. Dopo la promozione della Prisma Volley in SuperLega e la medaglia d’oro di Bendetta Pilato agli Europei, e dopo la vittoria del Taranto sull’Altamura, con i rossoblù in testa nel girone H di serie D, ecco l’impresa del CJ Taranto Basket, che ha espugnato il parquet di Senigallia.

Gli jonici perdono il primo set per 22-16 e poi rimontano portandosi sul 39-54 all’intervallo lungo. Terzo quarto chiuso 50-68.

Risultato finale: 67-86

In semifinale li CJ Taranto incontrerà la Gesteco Cividale.