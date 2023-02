Basket: CJ Taranto vince a Sant’Antimo e raddoppia l’impresa

Solida, consapevole e intelligente: il CJ Taranto di coach Olive che nel giro di una settimana ha bissato l’impresa di domenica scorsa. Chi pensava che dopo la vittoria sulla capolista Ruvo potesse esserci una sorta di contraccolpo è stato smentito. I rossoblu hanno espugnato il PalaPuca battendo 73-63 la PSA Geko Sant’Antimo nella diciottesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, terza del girone di ritorno.

Un altro successo pesante piazzato dal CJ Taranto che accorcia ancor di più la classifica nelle zone alte agganciando Bisceglie al 7° posto, a -2 da Caserta, Cassino e la stessa Sant’Antimo, a -4 dal 3° posto di Roseto.

Come sette giorni fa, Taranto ha giocato un’altra grande partita, segno di maturità di tutto il gruppo. Ha lasciato sfogare Sant’Antimo nei primi due quarti, poi è cresciuta imponendo il suo ritmo di gioco, alzando il livello della sua encomiabile difesa che ha limitato la PSA (solo Cantone e Mennella in doppia cifra) e trovando in uno scatenato Villa i canestri che hanno spaccato la partita.

Il play scuola Olimpia Milano ha messo a referto 25 punti, scrivendo un 5/9 da tre punti che ha mandato in tilt i padroni di casa. Non da meno le prestazioni di Cena 15, Conte e Corral 13, importante il contributo di Bruno in versione assist men mentre non è mancato il mattoncino di Piccoli e dei vari under Graziano, Sampieri e D’Agnano.

Coach Olive si affida al suo oramai collaudato starting five con l’ex Corral, Villa, Conte, Cena e Bruno. Coach Gandini risponde con Gobba, Scali, Mennella, Quarisa e l’ex Maggio.

PSA che esce meglio dai blocchi, subito 6-0 firmato da Sgobba e Maggio. Taranto entra in partita con la tripla a segno di Corral, il canestro di Villa fa 8-6, ma in un attimo è ancora +6 per Sant’Antimo con Scali e Gloria appena entrato dalla panchina.

Il CJ resta in scia con un’altra tripla, stavolta di Villa e poi il bel canestro di capitan Conte per il -1. Maggio continua a fare male, 6 punti per lui (ma resteranno quelli per tutto il resto del match per merito rossoblu), e nuovo allungo Geko siglato dalla tripla di Cantone e dai liberi di Montanari per il nuovo +6, 19-13. È ancora capitan Conte ad accorciare le distanze in un finale di quarto che si chiude comunque con la PSA avanti 20-15.

A inizio secondo quarto polveri bagnate per entrambe le squadre. Passano due minuti prima che la retina venga attraversata da una palla, salomonicamente una tripla per parte con Corral che risponde per le rime a Mennella.

Cena arma la mano Conte che deposita a canestro il -4. Si sbaglia tanto tra palle perse e tiri forzati. Si segna col contagocce e quando Villa e Cena fanno “gol” dalla distanza Taranto va sul -2, 28-26. Cena ci prende gusto, altra tripla stavolta su assist di D’Agnano, la terza di fila per Taranto che vale il primo sorpasso (28-29) e costringe coach Gandini al timeout.

La sospensione fa bene alla PSA che ritrova il canestro ed è la tripla del controsorpasso per Scali. Nel finale di primo tempo Sampieri si iscrive a referto con un bel canestro in penetrazione ma all’intervallo Taranto è sotto di una sola incollatura, 32-31.

Il terzo quarto si apre con il canestro di Scali subito pareggiato, in tutti i sensi, da Villa che segna, subisce il fallo e segna il pari a 34 dalla lunetta. A spezzare l’equilibrio ci pensa la premiata ditta Corral-Villa, tripla e canestro, 0-5 di break per Taranto che mette la testa avanti. Sant’Antimo ha bisogno di una scossa, gliela dà prima una tripla di Cantone poi un gioca da tre punti di Montanari ma il CJ è ancora davanti di uno grazie alla bella transizione di Conte, 44-45. Si gioca punto a punto, Cena risponde a Sgobba e consente a Taranto di chiudere il quarto avanti 46-50.

È all’inizio dell’ultimo quarto che il CJ rompe gli indugi. Suona la carica ancora una volta capitan Conte, ma è soprattutto Villa a fare la differenza con due triple da distanza siderale, specie la seconda, entrambe su assist al bacio di Tato Bruno per un break pesante di 11-0 completato dal 2/2 di Piccoli che costringe coach Gandini al timeout sul 46-61. Piove sul bagnato in casa PSA con l’infortunio che toglie dalla partita Sgobba.

Taranto sente l’odore del sangue e azzanna la preda, gran canestro di Graziano mentre la tripla di Villa, la terza nell’ultimo parziale, oramai non fa più notizia se non per il fatto che scriva il +17 sul punteggio. Mai dare per vinta però una partita a Sant’Antimo che ha una reazione d’orgoglio, Cantone piazza 5 punti inframezzati dal canestro di Mennella, 7-0 di controbreak che consiglia coach Olive di chiamare timeout, sul 56-66.

Taranto riesce a muovere il punteggio con Bruno e Corral dalla lunetta, tanto basta per tornare a distanza di sicurezza e placare la verve di rimonta dei padroni di casa. Il resto è solo gestione dei rossoblu, Quarisa è l’ultimo ad arrendersi per Sant’Antimo, mentre. come è giusto che sia, dopo una grande partita sono di Villa i liberi della staffa, 25 per lui, 73-63 per Taranto.

Ora si torna a Taranto, il febbraio “campano” del CJ Basket continua domenica prossima, al Tursport sarà di scena la Juve Caserta per un altro scontro diretto di alta classifica. MEDIA: Su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sitowww.radiocittadella.it la differita in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

GEKO PSA SANT’ANTIMO – CJ BASKET TARANTO 63-73

Geko PSA Sant’Antimo: Carlo Cantone 15 (3/4, 3/6), Marco Mennella 10 (2/6, 1/4), Andrea Quarisa 8 (2/3, 0/0), Guido Scali 7 (2/2, 1/7), Roberto Maggio 6 (3/8, 0/6), Giorgio Sgobba 6 (3/4, 0/2), Mirko Gloria 6 (2/7, 0/1), Fabio Montanari 5 (1/3, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/1, 0/2), Luca Vergara 0 (0/0, 0/0). All. Gandini.

CJ Basket Taranto: Francesco Villa 25 (3/5, 5/9), Enzo Damian Cena 15 (3/4, 2/5), Gianmarco Conte 13 (6/8, 0/3), Diego Corral 13 (1/6, 3/5), Marcello Piccoli 2 (0/0, 0/1), Mattia Graziano 2 (1/1, 0/0), Luca Sampieri 2 (1/2, 0/0), Santiago Bruno 1 (0/0, 0/6), Francesco D’Agnano 0 (0/1, 0/0), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Arbitri: Mattia Foschini di Russi (RA) e Andrea Parisi di Catania. Parziali: 20-15, 12-16, 14-19, 17-23. STAT PSA – Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Andrea Quarisa, Guido Scali 6) – Assist: 7 (Roberto Maggio 3). STAT TA – Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 35 4 + 31 (Francesco Villa 7) – Assist: 10 (Santiago Bruno 4)

