Basket: CJ Taranto, Olive placa entusiasmi dopo primo blitz esterno

“La vittoria del gruppo”. Così l’allenatore del CJ Basket Taranto (Serie B/Maschile), coach Davide Olive, “titola” il successo della sua squadra uscita vincitrice da Sala Consilina, primo blitz corsaro dei rossoblu nel campionato di serie B Old Wild West, girone. Questa l’analisi della partita per il tecnico di Francavilla: “Abbiamo vinto con il gruppo, che sta bene insieme, che lavora e sa sacrificarsi. Lo si è visto in una giornata in cui abbiamo avuto brutte percentuali, anzi disastrose quasi. Dall’altra parte, coach Paternoster è stato bravo a toglierci ritmo cambiando anche le difese nelle stesse azioni d’attacco, non era facile essere fluidi, trovare il timing giusto in attacco e tiri aperti e quando ci siamo riusciti abbiamo tirato male. Finalmente nel finale abbiamo messo a segno tre canestri consecutivi andando a +7, quel break in una partita col punteggio così basso è stato determinante ai fini della vittoria finale”.

I due punti presi in Campania hanno proiettato il CJ Taranto nel gruppone di squadre al secondo posto in classifica all’inseguimento dell’imbattuta Ruvo ma coach Olive placa gli entusiasmi e come da suo mantra tiene i piedi per terra in vista del doppio confronto con Roseto: “Ci siamo detti, dal primo giorno, lavoriamo partita dopo partita perché è un campionato così equilibrato che puoi vincere due gare consecutive e poi perderne due fila. Non ci facciamo illusioni e non facciamo obiettivi a lungo raggio sul risultato e sul calendario. Siamo soddisfatti del primo successo esterno del nostro campionato, ma già sulla via del ritorno a Taranto abbiamo cominciato a pensare prossima gara in casa contro Roseto”.