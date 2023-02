Basket: CJ Taranto, Olive e Conversano ‘Dimostrazione di forza’

Se due indizi fanno una prova allora non è azzardato dire che il CJ Basket Taranto si iscrive a pieno titolo al tavolo delle grandi del girone D della serie B. Il valore assoluto c’era, mancavano un po’ di risultati, specie a inizio 2023, e soprattutto consapevolezza.

Quella che è arrivata dritta dalle due vittorie di fila in altrettanti scontri diretti: dopo la vittoria di Pozzuoli, scontata, che ha sbloccato i rossoblu nel nuovo anno, sono arrivati in serie il successone contro la capolista Ruvo doppiato nell’arco di una settimana con l’exploit di Sant’Antimo in cui Conte e compagni sono stati ancora una volta compatti ai limiti della perfezione.

Aspetto evidenziato anche da coach Olive nel post gara: “Credo che sia stata una vittoria di spessore, su un campo di una delle migliori squadre di questo campionato. Abbiamo affrontato una formazione molto fisica, con tanta qualità e con giocatori che amano esprimersi sul pick&roll. Mi piace perché, da squadra, abbiamo preparato un determinato lavoro dal punto di vista difensivo e siamo stati capaci di mantenerlo per tutti i quaranta minuti. Credo di ricordare al massimo un paio di errori rispetto a quanto ci eravamo detti. Noi riusciamo a vincere le partite fuori casa se teniamo gli avversari sotto i 65 punti. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, che questo è un grande gruppo e dal punto di vista difensivo stiamo esprimendo tanto in questo campionato”.

Parole di soddisfazione rimarcate anche dal vicepresidente Roberto Conversano presente al fianco della squadra al PalaPuca e orgoglioso dei progressi fatti in quest’ultimo mese: “Vincere a Sant’Antimo devo dire che mi ha dato quasi maggiore soddisfazione che vincere contro la capolista Ruvo perché sicuramente vincere fuoricasa vuol dire che i tuoi giocatori stanno dimostrando oltre che tecnica anche carattere e personalità. Tra l’altro per noi Sant’Antimo non è mai stato un campo facile, pieno di calore sportivo con una grande squadra e un grande pubblico”.

Per il CJ Taranto un buon momento: “Sono contento perché i ragazzi hanno risposto sul campo alla fiducia che noi avevamo riposto in loro – ha rimarcato nel suo intervento a RadioCittadella, radio ufficiale del CJ Basket – Finalmente dopo qualche infortunio (Conte e Graziano, ndr) e acciacchi vari siamo tornati al completo, un plauso al lavoro dello staff sanitario ma anche tecnico che ha messo benzina nelle gambe alla squadra durante la sosta. La classifica? Abbiamo vinto solo due partite, anzi tre, certo la classifica è corta ma abbiamo allungato il distacco col nono posto ma non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo e la regular season è ancora lunga”.

