Basket: CJ e Virtus di nuovo insieme, Peppe Stola team manager

Un gradito ritorno e una grossa novità. Il CJ Basket Taranto ha annunciato il nuovo accordo con la Virtus Taranto, che curerà nuovamente il settore giovanile del sodalizio rossoblu. Al tempo stesso ufficializza nella figura di Giuseppe Stola il ruolo di team manager con delega ai rapporti tra le due società e i due gruppi di lavoro, prima squadra rossoblu e cantera orange. Contestualmente il CJ Basket Taranto ringrazia la società Fortitudo Basket Francavilla per l’attività di società satellite svolta lo scorso anno.

Un sodalizio storico quello tra CJ Basket Taranto e Virtus Taranto, che per oltre da oltre un decennio hanno condiviso i propri percorsi. Obiettivo primario della società orange quello di collaborare con le famiglie alla formazione dei giovani atleti nel riconoscimento di valori fondamentali quali la solidarietà, la lealtà, il rispetto delle regole e degli altri.

Valori condivisi e che negli anni hanno portato tantissimi giocatori lanciati proprio dalla cantera orange a calcare i parquet nazionali vestendo la casacca rossoblu. Esempio fulgido è Gianmarco Conte, nato e cresciuto cestisticamente nel settore giovanile virtussino e oggi non solo giocatore ma capitano del CJ Taranto. Ma lo stesso coach Mario Cottignoli si è forgiato tecnicamente allenando i vari gruppi under della Virtus ed oggi è allenatore della prima squadra rossoblu.

Va in questo direzione la scelta di aggregare due giovani e promettenti prospetti della Virtus Taranto alla prima squadra CJ Taranto: si tratta di Montanaro Francesco, playmaker, e Gigante Eugenio, guardia, entrambi classe 2006. Da lunedì scorso si stanno allenando con il roster rossoblu a disposizione di coach Cottignoli, al fianco dei vari Conte, Valentini, Thioune, Casanova e tutti gli altri, cercando di apprendere quanto più possibile e farsi trovare pronti, chissà un giorno, in stagione, per calcare il parquet della serie B Nazionale.

A fare da trait d’union tra le due società, tra i due gruppi di lavoro, prima squadra e settore giovanile, ci sarà, novità assoluta in casa CJ Taranto, Peppe Stola che da quest’anno ricopre il ruolo di team manager con un incarico allargato, appunto, sulla cantera orange di cui è anche dirigente, e a stretto contatto con la prima squadra.

Giuseppe Stola è nato il 16 agosto del 1995. Ha il basket nel sangue, una questione di famiglia si potrebbe dire. E’ stato ex giocatore della stessa Virtus Taranto e ha giocato per diversi anni nel CJ Basket Taranto, giovanissimo, da aggregato proprio dal settore giovanile orange, negli anni della scalata rossoblu alla prima Serie B in un roster di grandi giocatori del territorio che ha fatto la storia della franchigia (Greco, Leoncavallo, Moliterni, Fanelli, Sarli, Giuffrè, ecc).

Ha al suo attivo una laurea in management dello Sport con 106/110. Durante i suoi studi universitari inizia a lavorare in Decathlon Appio–Roma ricoprendo la figura di Sport Leader Basketball per 3 anni, successivamente e tutt’oggi ricopre la posizione di Sales Territory Manager per Enovis-Compex, una multinazionale americana che opera nel settore medicale/ospedaliero. Da Settembre dopo 9 lunghi anni a Roma ritorna a casa, a Taranto e compatibilmente con il suo lavoro ricoprirà nel CJ la figura di Team Manager a stretto contatto nelle attività ed eventi della prima squadra e nella Virtus Taranto da dirigente sportivo per il settore Minibasket e Femminile.

“Il mio doppio ruolo, con simili responsabilità in entrambe le società – sottolinea Peppe Stola – mi è stato affidato per creare quanta più sinergia tra le due compagini cestistiche migliori sul territorio, con l’obiettivo di far sognare ai ragazzi Virtus la maglia CJ Basket. Lavoro che dalle prime sensazioni potrò svolgere serenamente avendo a che fare con una prima squadra molto giovane che sono sicuro riuscirà a coinvolgere in partite, eventi ecc… i più piccolini della Virtus”.

