Basket | Champions League: in vendita i biglietti per Brindisi-Holon

La Basketball Champions League torna al PalaPentassuglia e i tifosi biancoazzurri tornano a casa per sostenere la squadra durante il prestigioso e ambizioso percorso europeo. A partire dalle ore 17:00 di venerdì 1 ottobre è possibile acquistare i tagliandi per assistere all’esordio casalingo in BCL contro gli israeliani dell’Hapoel Holon. La partita è in programma mercoledì 6 ottobre al PalaPentassuglia con palla a due alle ore 20:30. La NBB ricorda che per l’accesso a manifestazioni sportive al chiuso è necessario mostrare all’ingresso del palasport il certificato verde ‘Green Pass’ preferibilmente in formato digitale (eccetto per gli under 12) e un documento d’identità valido. I tickets sono in vendita presso New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30) – online sul sito www.vivaticket.it