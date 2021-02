Basket Champions League | Esordio in Israele per Brindisi

Stilato il calendario dei playoffs 2020/2021 della Champions League: per l’Happy Casa Brindisi (gruppo I) gli avversari sono gli israeliani dell’Hapoel Holon e i due club turchi del Tofas Bursa e Pinar Karsiyaka. Esordio in Israele il 2 marzo. Primo match casalingo contro il Pinar dell’ex Amath M’Baye il 9 marzo; ultima partita in Turchia il 6 aprile a Smirne, Karsiyaka. Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno per le Final Eight BCL in programma dal 5 al 9 maggio 2021 in sede da stabilire.