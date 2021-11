Basket – Champions League: Darussafaka-Happy Casa Brindisi 82-76

Terza sconfitta europea per l’Happy Casa Brindisi che non riesce a battere in trasferta i turchi del Darussafaka dopo una partita sostanzialmente equilibrata. La sconfitta complica moltissimo la situazione in chiave qualificazione, anche perché nel girone di ritorno i biancoazzurri dovranno giocare fuori due delle tre partite in programma. Dopo il -4 di metà gara (44-48), la formazione turca ha assunto il controllo del match nel secondo tempo e lo ha chiuso con un margine di sei punti (82-76). Miglior realizzatore della NBB Nick Perkins con 18 punti, mentre il top scorer della serata è stato Olaseni (21). Nel prossimo match di campionato, domenica 7 novembre, la squadra di coach Frank Vitucci affronterà in trasferta la Openjobmetis Varese di Alessandro Gentile.