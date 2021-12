Basket Champions League: Cluj Napoca-Happy Casa Brindisi 104-94

Penultimo atto del raggruppamento G di Champions League con i biancoazzurri dell’Happy Casa Brindisi impegnati in Romania per una sorta di match-verità con il Cluj Napoca, capolista del girone. La squadra di coach Frank Vitucci, partita male (28-18 nel primo quarto), ha cercato di arginare i tentativi di fuga dei padroni, ha quasi cancellato il ritardo (65-63 a metà della terza frazione) ma alla distanza è stata costretta ad arrendersi (104-94 il finale), pur portandosi a -4 a cinque minuti dalla fine del match. In evidenza Nick Perkins e Redivo. La sconfitta complica ulteriormente la situazione in classifica ad un turno dal termine della fase di qualificazione, che prevede la gara in Israele con l’Hapoel Holon del tecnico italiano Maurizio Buscaglia. Domenica prossima la NBB sarà impegnata nel Pala Pentassuglia con la Nutribullet Treviso: sarà il posticipo serale (ore 20.45) della dodicesima giornata di andata della serie A.