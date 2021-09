Basket | Campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi: sold out!

Happy Casa Brindisi comunica la chiusura della fase di campagna abbonamenti ‘Al nostro posto’ per assistere alle partite interne di Legabasket Serie A 2021/22. I cento posti residui, messi in vendita nei giorni scorsi, sono stati venduti in poche ore coprendo la capienza massima attualmente disponibile pari al 35% del PalaPentassuglia. «Nella speranza di poter ampliare la capienza in un futuro quanto più prossimo, allo stato attuale – puntualizza la società – non saranno disponibili i biglietti delle singole partite casalinghe. Si invitano pertanto i tifosi abbonati a ritirare le proprie tessere presso il New Basket Store (09:30-13:00; 17:00-20:30) necessariamente entro sabato 2 ottobre, data del primo match casalingo previsto contro Sassari alle ore 20:00. Il botteghino del palasport rimarrà chiuso il giorno della partita».