Basket C1/M: Clean Up Molfetta mette la sesta, ma che sofferenza

La Clean Up Molfetta conquista la sesta vittoria consecutiva, superando la Fortitudo Trani 87-73, ma il risultato finale inganna: gli ospiti hanno tenuto testa fino alla fine. Alla squadra di Caressa non bastano i 32 punti di Bolzoni per evitare la sconfitta.

Partita in salita, poi la rimonta

Al PalaPoli, l’avvio è tutto a favore di Trani, che sfrutta gli errori dei padroni di casa e vola sul 2-11. Molfetta però reagisce e, grazie alle triple di Suraci e Mezzina e alla solidità di Didonna e Chiriatti, impatta sul 36-36 all’intervallo. Nel terzo quarto, il match si accende con continui sorpassi fino al 61-57 del 30’. Nell’ultima frazione, la Clean Up trova l’allungo decisivo con Chiriatti e Infante, chiudendo il match sul +14.

Gesmundo: «Approccio sbagliato, ma vittoria importante»

A fine gara, coach Gesmundo non nasconde le difficoltà: «L’approccio non è stato all’altezza, dobbiamo maturare se vogliamo continuare a sognare». La Clean Up mantiene il secondo posto solitario in Serie C interregionale, a -2 dalla vetta.

Clean Up Molfetta- Fortitudo Trani 8 7 – 73

Clean Up Molfetta: Suraci 12, Scarpone 15, Chiriatti 12, Didonna 13, Infante 18, Mezzina 10, Mongelli 5, Sasso 2. All. Gesmundo.

Fortitudo Trani: Bolzoni 32, Pugliese 12, Allegretti 9, Azzollini G. 8, Piemontese 5, Azzollini P. 5, Vescia 2. All. Caressa.

Parziali: 16-20, 36-36, 61-57, 87-73.

