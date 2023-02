Basket C/Silver: Virtus Matera mette il marchio sul campionato

C’è il bollino di Ondatel Virtus Matera sul campionato di C Silver di pallacanestro maschile. La capolista lucana alza la voce anche con Ccen La Scuola di Basket che era la più immediata inseguitrice: 103-64 con Staselis miglior marcatore della gara e dell’intero turno con 32 punti. Da segnalare anche i 22 di Bagdonavicius ed i 20 di Clemente, in una sfida che i ragazzi di Conterosito hanno dominato da subito. Ora sono quattro le lunghezze di vantaggio sulle seconde, 26 contro 22, senza contare il bonus di una gara in meno disputata.

E Lecce caduta a Matera è stata subito agguantata da Canusium e Basket Francavilla, entrambe vittoriose fuori casa. Quello dei ragazzi di Caforio è un vero e proprio punto esclamativo, poiché ottenuto in casa di Pavimaro Pallacanestro Molfetta che appaiava i brindisini in classifica. Notevole il quarto periodo di Francavilla che rimonta i locali ed alla fine chiude sull’84-72 con 26 punti di Kanturek e 20 di Digiacomo, tanti quanti quelli di Christensen sull’altro fronte. Qualche problema in meno invece per Canusium che sbanca Monopoli per 84-56 con 17 punti di Oliva.

L’altra squadra corsara è Armeni Assi Brindisi che passa a Trani per 80-68 riuscendo a rintuzzare il prepotente ritorno della Fortitudo: in evidenza il duo Dierynck-Cvetanovic, 44 punti in due. Un successo che porta la squadra di Vozza a quota 16. Terza vittoria stagione per Anspi Santa Rita Taranto che fa valere il fattore campo contro Cus Bari, battendola per 62-56 ed agganciandola così in classifica. Gara in perfetto equilibrio sino all’ultimo periodo, quando la squadra di Menga piazza l’allungo decisivo, puntando su un Llaver da 18 punti.

Nel prossimo turno, insidia Francavilla per Matera, mentre nelle retrovie Anspi Santa Rita fa visita a Levante Nuova Cestistica Barletta che dopo un turno di riposo torna in gioco con la concittadina Frantoio Muraglia Barletta Basket, a sua volta di scena a Canosa.

