Basket C/Silver: Si divide la coppia regina del campionato

Si divide la coppia regina del campionato di C Silver pugliese. Matera vince fuori, Lecce perde in casa. Ed i due punti di divario sono virtualmente un più quattro, visto che i lucani hanno giocato una gara in meno e s’apprestano ad affrontare in casa lo scontro diretto. Il dodicesimo successo della capolista arriva a Brindisi: scarto ridotto sino all’intervallo lungo ma alla fine è 94-68 per Ondatel Virtus Matera, con quasi 50 punti fra Staselis e Bagdonavicius.

Soccombe invece sul campo amico Ccen La Scuola di Basket Lecce contro Pavimaro Pallacanestro Molfetta per 70-67. Partenza sprint degli ospiti che chiudono con 18 punti di vantaggio il primo periodo. Poi la forbice si riduce ma la squadra di Azzollini la spunta ugualmente con un Begic da 22 punti, quanti quelli messi a segno da Feruglio sull’altro fronte.

Torna così in gioco la seconda piazza ancora detenuta da Lecce visto che a quota 20, oltre a Molfetta, sono salite anche Canusium e Basket Francavilla 1963 che non tradiscono in casa. Eppure a Canosa Fortitudo Trani sfiora il colpaccio contro la squadra di Carano, che con cinque uomini in doppia cifra la chiude sul 93-89. Non è agevole neppure la vittoria di Francavilla perché Anspi Santa Rita Taranto tiene la testa avanti sono al termine del terzo periodo. Ma alla fine è 76-69 per i ragazzi di Caforio, guidati dal solito Kanturek autore di 20 punti.

In coda squillo di Olio Levante Nuova Cestistica Barletta che ottiene la prima vittoria esterna contro Cus Bari per 67-64, bissando il successo dell’andata. Diciotto punti per Cuomo fra i cussini, 17 per Wajsglus fra gli ospiti. Nel prossimo turno a Matera saranno di fronte Ondatel Virtus e La Scuola di Basket Lecce. Per l’alta classifica fari puntati anche su Molfetta dove è di scena Francavilla.

