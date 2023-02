Basket, C Silver: ingresso libero per lo scontro al veritice Francavilla-Matera

Continua la corsa sorprendente del Basket Francavilla 1963 nel campionato di Serie C Silver. Dopo la vittoria sul parquet del Molfetta, la compagine allenata da coach Caforio ha agganciato il secondo posto in classifica. Domenica a fare visita al Palazzetto dello Sport arriva però il caterpillar Matera. La capolista è in uno straordinario momento di forma: nelle ultime tre partite ha trionfato con svariati punti di scarto (40 con il Lecce e 50 con il Canosa). Una squadra progettata per dominare il campionato, ed è esattamente quello che sta facendo visto il divario con le inseguitrivi. Il pericolo numero uno, Staselis, viaggia ad una media di 30 punti a partita ed è ad oggi il miglior marcatore dell’intera categoria. Intorno a lui, coach Conterosito ha costruito una squadra veloce e dai ritmi forsennati, a tratti straripante e spettacolare. Quella di andata è stata forse la partita più bella della stagione i biancazzurri, che sfiorarono l’impresa sportiva mettendo in grandissima difficoltà i padroni di casa. Gli unici a farlo in stagione nel gremito Palasassi di Matera. Per la gara di domenica, la società francavillese del presidente Mangia ha deciso di optare per un ingresso gratuito, così da chiamare a raccolta tutto il pubblico della Città degli Imperiali ad una sfida in cui servirà tutto il supporto possibile.

Il club ha spiegato il tutto attraverso un comunicato stampa, mettendo tra l’altro in evidenza le già note criticità legate all’impianto locale: “La società del Basket Francavilla 1963 ha deciso di consentire l’ingresso gratuito e libero a tutti anche per la partita di cartello della 18° giornata di C Silver con la capolista Matera. Con questa decisione, la società rinuncia consapevolmente ad un probabile buono incasso, importante e vitale per il prosieguo della stagione sportiva. I costi di gestione, infatti, per una società a questi livelli non sono una passeggiata. Le recenti ed irrisolte criticità sorte in corso di stagione e a campionato avviato, tra le altre quelle di non poter gestire in maniera esclusiva la sponsorizzazione dei nostri eventi all’interno del Palazzetto dello Sport, mettono in crisi e minano la tenuta di un progetto sportivo, più vivo che mai, solido come attualmente è quello della Basket Francavilla 1963. Tanto da mettere in conto anche l’eventualità di dover disputare le prossime partite in impianti sportivi dei paesi vicini che sono pronti ad ospitarci. Abbiamo una grande passione e tanto seguito, vogliamo perciò spronare ancora di più tutta la città a stare vicini ai nostri ragazzi che stanno facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa iniziale, occupando attualmente il secondo posto in un campionato bello e durissimo. La partita di domenica contro la corazzata e leader del campionato Matera si preannuncia spettacolare e con tanti appassionati che giungeranno anche dai paesi limitrofi. Stringiamoci tutti intorno ai biancazzurri”.

