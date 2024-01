Basket C/M, Virtus Molfetta: ingaggiato Delev, rescinde Sasso

Il roster della DAI Optical Virtus Basket Molfetta si arricchisce ancora di un altro elemento. Come già sottolineato, ai fini di chiudere al meglio la regular season e affrontare nel migliore dei modi il seguito della stagione, la società biancoazzurra ha optato per una campagna di rafforzamento del gruppo squadra.

Dopo Diego Giorgini, grazie alla preziosa collaborazione di AB Sport Management che ha favorito la trattativa, la Virtus annuncia anche l’arrivo di Daniel Delev, ala versatile, classe 2004 di nazionalità bulgara. Delev, alto 203 centimetri, ha vestito la maglia della nazionale U18 e ha già esperienza senior in Bulgaria. Durante la passata stagione ha militato nello Spartak Sandanski in seconda lega bulgara, totalizzando a partita 11.2 punti e 8.2 rimbalzi. Il bulgaro è inoltre stato un punto di riferimento in U19 con la maglia del Buba Basketball in quanto è capace di coprire entrambi gli spot di ala ed è dotato di ottimo atletismo e prospetto.

«La Virtus, come sempre, cerca sempre di aggiungere elementi funzionali nel roster – ha commentato il DS Mauro Lot –investendo anche su atleti di caratura internazionale e di prospettiva. L’inserimento di Delev segue proprio questa nostra filosofia e sono certo che farà bene insieme al resto della squadra».

Delev vestirà la maglia numero 2. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta, inoltre, rende nota la rescissione del contratto di Giuseppe Sasso che ringrazia per l’apporto fornito in questo scorcio di stagione e a cui augura un buon proseguo di carriera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp