Basket C/M, successo casalingo in scioltezza per la Virtus Molfetta

E’ netto il risultato con cui la DAI Optical Virtus Basket Molfetta si impone sull’Adria Bari. Al Pala Poli di Molfetta finisce 83-59 la sfida tra i biancoazzurri e la formazione barese al termine di una prestazione mai in discussione per i padroni di casa.

La Virtus conquista due preziosissimi punti e vola a quota 28, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sull’Angri e ben otto suAvellino e Corato. E’ stata la partita in cui coach Sergio Carolillo ha fatto ruotare tutti i membri della panchina dando spazio anche ai due nuovi acquisti Giorgini e Delev subito parte integrante di uno straordinario gruppo.

Buono l’approccio alla gara già a partire dal primo quarto, quando, a due minuti di gioco la Virtus si ritrova sul 6-2 grazie ai canestri realizzati da Aramburu e Formica. L’Adria Bari prova subito a rientrare in partita, ma è abile Sirakov con una tripla a tenere a distanza gli avversari. Poco dopo è Giorgini a mettere a segno i suoi primi punti in maglia biancoazzurra, acui fa seguito una tripla applauditissima dal pubblico del Pala Poli, numeroso come sempre.

A canestro va anche Stefanini che firma il 24-13, mentre il primo quarto termina sul risultato di 26-16per la Virtus. Non cambia l’atteggiamento dei padroni di casa nel secondo quarto, con gli ospiti sempre costretti a rincorrere. Sul – 5 tutti gli sforzi dell’Adria Bari vengono resi vani da un’altra bomba di Sirakov che dalla distanza mette a segno tre punti fondamentali. Poco dopo lo imita Formica, la cui tripla vale il 36-27.

Quando la Virtus sembra poter prendere il largo, i baresi recuperano punti, accorciano a due le lunghezze di svantaggio, rientrando in partita. La squadra di coach Carolillo non si fa intimorire e soprattutto non si disunisce. Con calma accademica riprende il controllo del match: subito dopo l’ingresso del neo acquisto Delev, ci pensano Paglia e Formica con due triple a ristabilire gli equilibri.

Sul 43-37 Donati confeziona un delizioso assist per il capitano che finalizza l’azione, guadagnandosi e realizzando anche un tiro libero supplementare. Sul 49-40 firmato Elias Donati si chiude anche il secondo quarto. I nove punti di vantaggio alla fine della prima metà di gioco diventano 11 a pochi minuti dall’inizio del terzo quarto. Apre le marcature Aramburu a cui fa seguito quella di Sirakov sempre più specialista dei tiri da tre punti. Alla timida risposta dell’Adria Bari, altrettanto netta è quella della DAI Optical, che con Paglia va addirittura a +17 sugli ospiti.

Il massimo vantaggio per la Virtus lo segna il tabellone alla fine della penultima frazione di gara con il risultato fissato sul 67-47. Gran lavoro di entrambe le difese nei primi minuti dell’ultima frazione di gara, poverissima di punti. Ci pensa Aramburu con una tripla e Delev a spegnere le speranze baresi, mentre tocca ad Annese far calare il sipario su un match dominato dalla Virtus che, meritatamente, se lo aggiudica per 83-59.

La DAI Optical, sempre più regina di questo campionato, vola e nella mente (ma soprattutto tra gli obiettivi) inizia sempre più a materializzarsi quello che verrà dopo la regular season di cui presto si parlerà Nel frattempo il campionato di Serie B Interregionale prosegue e già mercoledì 17 gennaio si torna in campo. In quel di Benevento la DAI Optical Virtus Basket Molfetta affronterà alle 20.30 i campani della Cestistica Benevento.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Sadreika 4, Calisi ne, Aramburu 12, Sirakov 14, Stefanini 9, Formica 17, Donati 5, Delev 3, Annese 3, Mezzina 4, Paglia , Giorgini 8. All. Carolillo.

Adria Bari: Ferraretti 15, Preite 12, Lupo 11, A. Ravelli 8, Pugliese 6, Rodriguez 5, Vorzillo 2, Callara ne, Loprieno 0, M. Ravelli 0. All Luisi.

