Basket C/M: Pallacanestro Molfetta, ecco l’italo-argentino Duval

La Pallacanestro Molfetta, in vista del campionato regionale di Serie C unica, continua a infiammare il mercato perfezionando il tesseramento del suo primo straniero, l’italo argentino Andrés Duval, nato a Córdoba, capitale dell’omonima provincia.

Il nuovo atleta biancorosso, 195 centimetri d’altezza, guardia e ala piccola, nell’ultima stagione sportiva ha giocato in Sicilia, nell’Or.Sa. Basket, club di Barcellona Pozzo di Gotto con cui, al termine di un vero e proprio miracolo sportivo, ha conquistato la promozione in Serie B interregionale.

«Il basket è la passione che mi accompagna da quando ero piccolo e qualche anno fa ho deciso di iniziare la mia carriera universitaria e spero di laurearmi entro due anni – le prime parole di Duval -. Sono molto contento di far parte di questa squadra e non vedo l’ora di venire a conoscere i miei compagni, la società e tutti i tifosi della Pallacanestro Molfetta».

Cresciuto cestisticamente con l’Hindú Club de Córdoba, l’ultimo arrivato alla corte del presidente Nicola Solimini ha giocato prevalentemente tra la seconda e la terza serie argentina, vincendo il campionato di C Gold con il Club Florentino Ameghino con cui ha disputato anche un torneo di B prima di trasferirsi al Club Atlético Central San Javier. Nel secondo campionato nazionale argentino, denominato Torneo Nacional de Ascenso, ha vestito le maglie del Club Parque Sur, di nuovo del Club Florentino Ameghino e del Deportivo Norte.

In terza serie ha avuto esperienze anche con le canotte del Club Atlético Sarmiento de Resistencia e del Club Atlético Independiente de Neuquén, prima di arrivare in Italia, a dicembre dello scorso anno. dopo un complesso iter procedurale per l’ottenimento della cittadinanza italiana che gli ha permesso di essere tesserato a marzo.

«Mi piace molto l’Italia – continua Duval –, ho avuto il piacere di conoscere tante brave persone che mi hanno trattato bene fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Nel poco tempo che ho trascorso qui ho avuto l’opportunità di visitare molti posti belli e adesso sono felice di conoscere la Puglia».

La scelta, dopo la trattativa curata in ogni minimo dettaglio dalla società biancorossa, è ricaduta su Molfetta perché «mi interessa il progetto della società di formare una squadra molto competitiva che aspiri a giocare per obiettivi importanti – sottolinea Duval -. Fin dalla prima volta in cui ho parlato con il direttore sportivo Rosario Saracino ho sentito che c’era un vero interesse genuino e che le ambizioni della società coincidevano con le mie. Mi interessa continuare a crescere, a migliorare, e credo che con la proposta di Molfetta possiamo ottenere ottimi risultati».

Con l’Or.Sa., in Sicilia, il neo atleta biancorosso è stato il miglior marcatore dei play-off di tutto il girone siciliano di C Gold, con una media di 21,2 punti, il canestro della vittoria in gara 1 di finale un high di 33 punti in gara 3 di finale, quella decisiva: «Sono molto contento di quello che abbiamo ottenuto a Barcellona nella passata stagione. Questo mi spinge a migliorare anno dopo anno. Spero si possa costruire una bel gruppo dentro e fuori dal campo per raggiungere gli obiettivi e goderci il basket», conclude Duval.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp