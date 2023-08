Basket C/M: Ondatel Virtus Matera, arriva Davide Biasich

Arriva alla Ondatel Virtus Matera Davide Biasich. Nato a Brescia il 7 maggio 1995, guardia di 191 cm, è tiratore da media e lunga distanza, capace di crearsi tiri dal palleggio. Ha giocato nelle giovanili della Stella Azzurra e Tiber Roma, in serie B a Rieti, Mola e Falconara. Diverse esperienze in serie C, tra cui Cremona con la quale ha vinto il campionato, Milano,Castellaneta, Molfetta e l’ultima stagione a Lamezia in C Gold, producendo di media, a partita, 13.2 punti. Ha scelto la maglia numero 3.

