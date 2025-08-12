Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: tre rinforzi per un roster competitivo

La Nuova Matteotti Corato annuncia tre nuovi innesti per la stagione 2025/26 di Serie C Interregionale, proseguendo la costruzione di una squadra ambiziosa e completa in ogni reparto.
Si tratta di Michele Suraci, lungo di 197 cm originario di Reggio Calabria, capace di ricoprire i ruoli di ala forte e centro. Con esperienze in Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia (tra cui Canusium Basket, Basket Francavilla 1963 e Pallacanestro Molfetta) porta in dote fisicità, versatilità e leadership nello spogliatoio. Nella scorsa stagione a Molfetta ha totalizzato 165 punti in 27 presenze, con un massimo di 16 punti contro Mesagne.
Arriva poi il talento pugliese Lucio Pollice, classe 2005 nato a Bari, giocatore duttile capace di agire sia da ala piccola che da ala grande. Proveniente dal Cus Bari (Divisione Regionale 1), nell’ultima stagione ha segnato 312 punti in 25 partite (12.5 di media), toccando un massimo di 26 punti contro Invicta Molfetta.
Fatta anche per l’argentino Franco Zanassi, guardia di 190 cm originaria di La Plata e figlio d’arte. Dopo un’annata da 28.6 punti di media con l’Atletica Putignano, ha vestito la maglia del Basket San Vincenzo (Serie C Toscana), con cui ha realizzato 524 punti in 36 gare, contribuendo alla promozione in B Interregionale. Tiratore micidiale da oltre l’arco, abbina precisione e abilità nel pick and roll.
potrebbe interessarti anche
Basket C/M, Clean Up Molfetta: confermata la guardia Tommaso Mongelli
Basket B2/M, Virtus Molfetta: arriva la guardia Alessio Bolis
Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione
Basket DR1/M: l’argentino Natanael Gabriel Artico firma con la Normanna Melfi
Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico
Basket B2/M, Dinamo Brindisi: confermati leader Di Ianni e giovane Greco