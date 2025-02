Basket C/M, Nuova Matteotti Corato sfiora impresa con la capolista

Grande prova di carattere per la Nuova Matteotti Corato, che tiene testa alla Rossotono New Virtus Mesagne per tutti i 40 minuti di gioco, sfiorando il colpaccio in trasferta. Al PalaDeFranco, i biancoblu di coach Ambrico giocano senza timori reverenziali contro la capolista e, a pochi secondi dalla sirena, hanno persino l’occasione di portare la sfida all’overtime. Alla fine, però, Mesagne la spunta con il punteggio di 58-53.

Avvio sprint per la NMC, che si porta subito sul 4-0 grazie ai canestri di Cicivè e Gaye. Mesagne reagisce e, trascinata dall’ispirato Maralossou e dal veterano Stella, costruisce un break di 10-2, chiudendo il primo quarto sul 21-21.

Nel secondo periodo, la partita si fa più bloccata: le difese salgono di livello e Corato fatica a trovare la via del canestro. Mesagne ne approfitta e, con una tripla di Stella sulla sirena, va all’intervallo lungo sul 34-26.

Al rientro dagli spogliatoi, la NMC reagisce con Postigo Lopez e Gaye, riportandosi a -2 (42-40), ma Mesagne riesce a conservare il vantaggio chiudendo il terzo quarto sul 44-40.

Nell’ultimo periodo, i padroni di casa provano a chiudere i conti, volando sul +12 (56-44) con i canestri di Stella e Kalan. Sembra finita, ma Corato non si arrende: con un parziale di 9-0, si porta a -3 (56-53) e ha il tiro per l’overtime. Postigo Lopez però fallisce la tripla del pareggio, e il 2/2 dalla lunetta di Stella chiude i giochi: 58-53 per Mesagne.

Una sconfitta a testa alta per la NMC, che dimostra ancora una volta il suo valore anche contro le squadre di vertice.

Rossotono New Virtus Mesagne – Nuova Matteotti Corato 58-53

MESAGNE: Stella 13, Piscitelli, Qittane 10, Mucenieks 2, Kalan 18, De Ninno 3, Oboichuk, Meroza, Ndoye n.e., Carriero n.e., Mazzullo, Maralossou 12. Coach: Olive.

NMC: Cicivè 12, Obiekwe Sam 13, D’Imperio, Gaye 9, Granieri, Rutigliano n.e., Martinelli 2, Spina Diana 2, Postigo Lopez 15, Di Girolamo n.e., Cannillo n.e., Savino. Coach: Ambrico.

Parziali: 21-21; 34-26; 44-40; 58-53.

Arbitri: Solimeo di Lecce e Russo di Mola di Bari

