Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: scontro diretto con Potenza

Domenica 23 febbraio, la Nuova Matteotti Corato affronterà un match cruciale al PalaLosito contro l’Academy Basket Potenza, valido per la sesta giornata del campionato di Serie C Interregionale. Per i ragazzi di coach Ambrico, vincere sarà fondamentale per continuare a inseguire il sogno playoff.

L’Oleodinamica Napoletana Academy Basket Potenza arriva alla sfida al decimo posto in classifica con 14 punti (7 vittorie e 10 sconfitte), una media di 68.3 punti realizzati e 73.4 subiti a partita. Il team lucano, reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima contro Castellaneta (65-82), cercherà riscatto sul parquet coratino.

Il quintetto titolare di coach Giovanni Putignano – subentrato in stagione a Gianluca Gallo – è guidato dai migliori realizzatori Michelangelo Laquintana (14.5 punti di media), Joaquin Acuna (13.8) e il neo-arrivato Davide Tolino (11.0). Completano il roster Lazar Labovic, Armando Buldo, Matija Joksimovic, Giuseppe Pace e i nuovi innesti Fabrizio Perez e Miks Montiks, oltre ai giovani Casulli, Guglielmi, Rosa e Summa.

All’andata, lo scorso 10 novembre, Potenza si impose 68-64 al PalaPergola. Ora, la NMC cercherà la rivincita davanti al proprio pubblico.

Palla a due alle ore 18.00 al PalaLosito, con la direzione di gara affidata agli arbitri Serra di Brindisi e Solimeo di Lecce.

