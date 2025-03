Basket C/M, Nuova Matteotti Corato cerca la quarta vittoria di fila

Domenica 30 marzo, la Nuova Matteotti Corato, reduce dai successi contro Francavilla, Trani e Fasano, affronterà in trasferta la Pallacanestro Molfetta per il posticipo della terzultima giornata del campionato di Serie C Interregionale. La squadra coratina è in piena lotta per l’ottavo posto, che garantisce l’accesso ai playoff.

La Clean Up Pallacanestro Molfetta, attualmente quarta in classifica con 28 punti (14 vittorie e 7 sconfitte), ha una media di 79.6 punti segnati e 75.7 punti subiti per partita. Nella scorsa giornata, Molfetta ha conquistato una vittoria prestigiosa contro la capolista Castellaneta (84-94 dopo un tempo supplementare) al PalaLanera di Matera.

Il quintetto titolare della formazione di coach Giovanni Gesmundo vede protagonisti Stefano Scarpone, Julien Delmas (19.6 punti a partita), Andrea Chiriatti, Davide Mezzina (11.3 punti a partita) e Francesco Infante (20.6 punti a partita, secondo miglior realizzatore del campionato). Completano il roster Francesco Costa, Francesco Didonna, Tommaso Mongelli, Nicolò Patimo, Anselmo Sasso, Guido Sciangalepore e Michele Suraci.

Il match di andata, giocato il 15 dicembre al PalaLosito, ha visto il successo di Molfetta con il punteggio di 70-81. L’incontro di domenica si giocherà al PalaPoli di Molfetta, con palla a due alle ore 19.00 e sarà arbitrato dai signori Serra e Siragusa di Brindisi.

