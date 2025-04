Basket C/M, Nuova Matteotti Corato-Barletta: inizia la battaglia salvezza

Si apre ufficialmente la fase play out del campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Girone O. Lunedì 28 aprile, la Nuova Matteotti Corato ospiterà il Frantoio Muraglia Barletta Basket al PalaLosito per gara 1 della semifinale.

Il regolamento dei play out prevede il coinvolgimento delle squadre classificatesi dal decimo al tredicesimo posto in classifica, impegnate in un tabellone ad incrocio. Gli accoppiamenti sono Potenza-Trani e Nuova Matteotti Corato-Barletta, con sfide articolate al meglio delle tre partite. Le vincitrici del primo turno garantiranno la permanenza in categoria, mentre le sconfitte si affronteranno in un secondo turno, sempre al meglio delle tre gare, per decretare la retrocessione in DR1.

L’avversario della formazione guidata da coach Ambrico sarà il Frantoio Muraglia Barletta Basket, penultimo in graduatoria con 6 punti, frutto di 3 successi e 21 sconfitte. I biancorossi hanno chiuso la stagione con 1592 punti segnati, per una media di 66,3 punti a partita, subendo invece 1886 punti, pari a una media di 78,6 punti, seconda peggior difesa dell’intero girone.

L’appuntamento con gara 1 è fissato per lunedì 28 aprile alle ore 20.15. A dirigere l’incontro saranno i signori Serra di Brindisi e Conte di San Pietro Vernotico.

