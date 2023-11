Basket C/M: New Virtus Mesagne prova a rimettersi in carreggiata

Per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone unico, la Proshop New Virtus Mesagne ospita il Basket Fasano, attualmente fermo a due punti dopo aver vinto lo scontro diretto al fotofinish con il Monteroni ed essere caduto pesantemente contro Altamura e Matera.

Fasano viaggia a una media di 68 punti segnati e di quasi 77 punti subiti a partita, è allenata da coach Serrano e ha in Joaquin Acuna il miglior marcatore con 43 punti a referto.

“Fasano è una squadra abbastanza giovane – esordisce Mimmo Galgano (assistant coach gialloblu) -. I nostri prossimi avversari godono del vantaggio di conoscersi da molto tempo, avendo intrapreso la bellissima cavalcata dello scorso anno in Serie D con buona parte degli elementi presenti anche quest’anno. Ci sono tre senatori, Paparella, Feruglio e Argento a guidare il gruppo. Tre terminali offensivi che possono risolvere la partita in qualsiasi momento perché hanno tecnica importante e grande esperienza sul parquet. Il valore aggiunto è Acuna, uno straniero al primo anno in Italia che viaggia alla media di oltre 20 punti a partita. Insomma, dovremo tenere altissima la guardia”.

Sul momento della Proshop e sull’umore, nonostante il trend negativo, Galgano rassicura i tifosi: “Chiaramente veniamo da un passivo importante, ma posso rassicurare l’ambiente dicendo che i ragazzi si stanno allenando benissimo e hanno tantissima voglia di rifarsi dopo l’inizio non felicissimo. In allenamento respiriamo la grinta e la determinazione ad ogni pallone e questo è fondamentale perché ci dà la certezza che prima o poi svolteremo questo periodo. Quella di domenica è una partita delicata, alla luce degli infortuni e dello stato di forma non eccezionale di alcuni dei nostri giocatori. Purtroppo questo inizio di campionato non è stato molto fortunato per noi, ma stringeremo i denti e ne verremo fuori. La Proshop rema coesa e con decisione per iniziare a mettere punti in cascina”.

Appuntamento dunque per domenica sera, ore 20.00, ancora sul neutro di Francavilla Fontana, per Mesagne-Fasano. Vi aspettiamo.

