Basket C/M, Molfetta ritrova Altamura e punta sui giovani Costa e Ruggiero

Un gradito ritorno e due giovani promesse segnano le ultime mosse di mercato della Clean Up Molfetta, pronta ad affrontare la nuova stagione di Serie C interregionale.

La società biancorossa ha ufficializzato il rientro di Michele Altamura, guardia classe 1986 di 183 cm, già protagonista due anni fa con la maglia molfettese. Dopo l’ultima esperienza a Barletta, dove ha chiuso la stagione con una media di 9.5 punti a partita, il giocatore torna nella sua città con entusiasmo e grandi motivazioni: “Giocare a casa ha sempre un sapore speciale. Qui si respira un ambiente serio, dove si può crescere e migliorare. Quest’anno sarà una bella sfida, con una squadra giovane e ricca di talenti”.

Altamura porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato in numerosi club pugliesi, tra cui Fulgor Molfetta, Fortis Trani, Talos Ruvo, Olimpica Cerignola, Adria Bari, Pallacanestro Molfetta, Cestistica Barletta e Assi Brindisi, disputando sempre i playoff. Giocatore esplosivo, dotato di tiro affidabile e carattere combattivo, sarà ancora una volta allenato da Giovanni Gesmundo, che lo aveva già avuto con sé a Cerignola e a Molfetta.

Accanto all’esperienza di Altamura, il club ha ufficializzato anche le promozioni in prima squadra di Francesco Costa e Francesco Ruggiero, entrambi classe 2007. Costa, playmaker di 176 cm originario di Corato, proviene dai Ballers e ha già collezionato alcune presenze nella scorsa stagione. Ruggiero, guardia barese di 185 cm, ha iniziato la sua carriera alla Mar.lu. Basket, passando poi ai Lions Bisceglie prima di approdare ai Ballers.

I due giovani saranno a disposizione di coach Gesmundo per il raduno ufficiale in programma al PalaPoli lunedì 25 agosto alle ore 17, che segnerà l’inizio della preparazione atletica sotto la guida della preparatrice Gabriella Iris Musto.

Con il ritorno di un giocatore simbolo come Altamura e la fiducia riposta nei giovani Costa e Ruggiero, la Clean Up Molfetta si presenta al via del campionato con un mix di esperienza e freschezza, pronta ad affrontare le nuove sfide della stagione.

