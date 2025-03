Basket C/M, Molfetta riparte con Foggia: “Approccio fondamentale”

Dopo la pausa, la Clean Up Molfetta torna in campo per affrontare il Cus Foggia nel 22° turno del campionato di Serie C interregionale. Il match, in programma domenica 16 marzo alle 19:00 al PalaPoli, sarà decisivo per mantenere il passo delle prime della classe.

I biancorossi, attualmente quarti con 26 punti, vogliono riscattare la sconfitta contro Fasano che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. «Abbiamo perso dopo tanto tempo e questo ci ha fatto capire sia quanto siamo stati bravi nei due mesi precedenti, sia che in questo campionato ogni partita è una battaglia», ha dichiarato Michele Suraci.

Molfetta dovrà vedersela con una squadra in grande forma: il Cus Foggia, quinto in classifica e reduce da quattro successi di fila, è tra le formazioni più prolifiche del torneo, con ben cinque giocatori in doppia cifra di media. «Sarà una sfida complicata, ma fondamentale – ha proseguito Suraci –. La pausa ci è servita per ricaricare le batterie in vista del rush finale».

Per tornare al successo, che manca dal 23 febbraio (87-73 contro Trani), Molfetta dovrà approcciare bene il match e restare unita fino alla fine. La gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube del club. Apertura cancelli alle 18:00, biglietto d’ingresso 3 euro.

