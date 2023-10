Basket C/M: Molfetta regola Castellaneta, ecco la prima gioia

Al PalaPoli festeggia la Pavimaro Molfetta che regola la Valentino BK Castellaneta col punteggio di 72-58 nella seconda giornata del campionato di Serie C unica: primi due punti stagionali molto attesi per scacciare i fantasmi dell’infausto debutto di Trinitapoli, gustandosi, fra gli altri, l’esordio davanti al pubblico di fede biancorossa dell’italo argentino Duval, subito decisivo con ben 17 punti (unico molfettese in doppia cifra insieme a Infante, 12) nel successo contro il quintetto tarantino, a cui non basta un ottimo Begić, ex di turno, autore di 16 punti. Una bella risposta e una importante iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione regolare.

La cronaca. All’esordio assoluto in casa, coach Gesmundo, lo scorso anno proprio sulla panchina di Castellaneta, si presenta con Stella, Didonna, Duval, Chiriatti e Infante. Parte forte la Pavimaro (8-0), affamata di riscatto, che difende aggressiva: il suo basket è fluido e il +10 del primo quarto premia i padroni di casa avanti sino al 16-6.

Il canovaccio della partita non cambia nel secondo periodo con Molfetta che prova a prendere il largo (32-17 di Chiriatti, per il +15 dei biancorossi), ma gli ospiti si rifanno sotto e con l’ex Begić ricuciono fino al 35-25 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi di casa aumentano la circolazione di palla e, con ampie rotazioni, provano a scappare definitivamente: la spallata a Castellaneta, dopo la pausa lunga, porta una firma d’autore, quella di Chiriatti (48-31), poi si accende anche Ippedico tra rimbalzi e canestri nel pitturato (51-35 e 55-37), prima del 59-40 di Iannelli al 30’, autore di 8 punti, ma soprattutto di 12 rimbalzi, alla pari con Infante. Massimo vantaggio di Molfetta sul 67-47 (+20 di Infante), poi Castellaneta prova a ridurre il gap, ma è un tentativo vano. I molfettesi chiudono in trionfo (punteggio finale di 72-58) sulle ali dell’entusiasmo di una vittoria, la prima stagionale, cercata e conquistata.

Il post-gara. Una vittoria che lascia soddisfatto anche coach Gesmundo: «I ragazzi hanno rispettato quasi alla perfezione le indicazioni difensive e di questo devo fare loro vari complimenti. Avevamo parlato in settimana di sporcarci un po’ le mani e questo si è visto. In attacco dobbiamo ancora scioglierci. Sono contento di aver coinvolto tutti i dodici ragazzi e ognuno ha provato a far qualcosa per la causa: adesso godiamoci questi primi due punti e poi riprendiamo a lavorare». Domenica, intanto, sfida esterna sul campo della Nuova Matteotti Corato.

MOLFETTA-CASTELLANETA 72-58

S.S.D. Pavimaro Molfetta: Caniglia 0, Ippedico 9, Stella 9, Solimini 0, Chiriatti 8, Didonna 6, Duval 17, La Macchia 0, Kodra 0, Iannelli 8, Infante 12, Totagiancaspro 3. Allenatore: Gesmundo.

A.S.D. Valentino BK Castellaneta: Drava 3, Carpignano 4, Russo n.e., Bangu Mbenza n.e., Basile n.e., Datuowei 6, Guduric 5, Calò 12, Markovic 10, Dettorre 0, Casarola 2, Begić 16. Allenatore: Console.

Arbitri: Ceo (Bari) e Ricciardi (Santeramo in Colle).

Parziali: 16-6; 35-25; 59-40; 72-58.

Note: Spettatori 300 circa.

