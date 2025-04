Basket C/M, Molfetta: la formazione di Gesmundo si aggiudica gara 1 contro Foggia

Clean Up Molfetta si aggiudica gara 1 dei quarti di finale dei playoff superando il Cus Foggia in rimonta. La formazione di Solimini esce vincitrice dal primo atto anche grazie ad una prestazione maiuscola di Infante, firmando ben 28 punti, di cui 10 nella frazione conclusiva. Bene anche Delmas, autore di 19 punti, Didonna, con 11, e Chiriatti, a quota 10. Dopo essere stati in svantaggio anche di 10 punti, i biancorossi hanno avuto la meglio gettando il cuore oltre l’ostacolo negli ultimi 4′ della partita e trionfando con il punteggio di 87-79. Espulso Seye al termine di un finale incandescente.

“Foggia è una squadra coriacea, quindi non potevamo pensare di giocare sul velluto”, ha dichiarato coach Gesmundo dopo il successo: “I primi due quarti hanno avuto punteggio troppo alto, poi nel secondo tempo abbiamo provato a sporcare i palloni e abbiamo giocato meglio a rimbalzo difensivo. Purtroppo, però, attraversiamo dei momenti in cui andiamo in stand-by, ma non era facile vincere. Siamo stati bravi, con pazienza, ad arrivare in fondo”. Ora i biancorossi proveranno a chiudere la serie giovedì 1 maggio a Foggia, teatro di gara 2: “Andremo a giocare su un campo difficile”, ha proseguito Gesmundo: “Dovremo essere lucidi, duri e intensi, ma allo stesso tempo concentrati altrimenti sarà difficile vincere. D’altronde Foggia lo ha dimostrato al PalaPoli perché quando abbiamo iniziato a giocare in maniera estemporanea, loro ne hanno approfittato. L’importante è aver vinto, facendo un piccolo primo passo per prendere la rincorsa”.

Tabellino

S.S.D. Clean Up Molfetta – A.S.D. Cus Foggia 87-79

S.S.D. Clean Up Molfetta: Suraci 6, Scarpone 3, Costa n.e., Delmas 19, Chiriatti 10, Sasso 3, Didonna 11, Patimo n.e., Mongelli, Infante 28, Sciangalepore n.e., Mezzina 7. Allenatore: Gesmundo.

A.S.D. Cus Foggia Seye 15, Lopez n.e., Zagni n.e., Ianzano 3, Lioce 15, Aliberti, Longo n.e., Ferraretti 9, Buo 18, Cavallone n.e., Coppola 18, Delli Carri n.e.. Allenatore: Ciccone.

Arbitri: Spano (Sannicandro di Bari) e Fiorentino (Bari).

Parziali: 32-25, 43-46, 60-64, 87-79.

Note: espulso Seye, usciti per 5 falli Sasso, Seye e Lioce.

