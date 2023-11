Basket C/M: Molfetta a Lecce, ‘Vincere sarebbe un passo importante’

Trasferta in Salento per la Pavimaro. Vigilia della partita di Lecce, con La Scuola di Basket, per la Pallacanestro Molfetta nel quinto turno del campionato di Serie C unica.

La tappa nel tacco dello stivale, domenica 12 novembre al PalaVentura (palla a due alle ore 18.00), è una di quelle pesanti, che nasconde insidie e punti preziosi. «Tornare a casa con una vittoria sarebbe per noi un passo importante nella crescita della squadra, ma forse è ancora presto per parlare di sfide al vertice», le parole di Francesco Didonna, 6 punti e 7 assist nell’86-52 interno alla Fortitudo Apricena.

I biancorossi del patron Solimini sono reduci da tre vittorie di fila e cercano il poker: «Le partite che abbiamo vinto, soprattutto dopo la prima persa a Trinitapoli – ha detto l’ala piccola e guardia di Bari -, hanno portato buonumore e serenità, ma siamo anche molto coscienziosi del fatto di poter fare molto di più. Continuando a lavorare intensamente in palestra durante la settimana, ed eseguendo le indicazioni dello staff – ha continuato Didonna -, sono sicuro che riusciremo ad esprimere al massimo le nostre capacità».

Obiettivo due punti, ma occhio ai salentini. Vincere nella capitale del Barocco, sarebbe un’ulteriore grande iniezione di gioia e fiducia per il team di coach Gesmundo, ma contro la LSB Lecce non sarà facile: è un avversario da rispettare, «sono un’ottima squadra, arrivano a domenica – ricorda Didonna – dopo tre vittorie su altrettante gare sin qui disputate e per come è composto il roster certamente puntano a stare nella parte alta della classifica».

Un en plein di successi per una squadra, quella di coach Michelutti, ancora imbattuta e che, all’ossatura della scorsa stagione, rappresentata in particolare da elementi del calibro del play Laudisa e del centro Mocavero, con un passato anche in Legadue con la maglia di Barcellona Pozzo di Gotto, ha aggiunto giocatori importanti tra cui l’ala forte Prete, ex Vieste in C Gold, la guardia Coppola, ex Chieti, anche lui in C Gold, il centro ucraino Shvets ex Catanzaro, sempre in C Gold, e soprattutto la guardia italo argentina Fumaneri, proveniente da Anagni, in C Silver.

«La partita contro Lecce è una di quelle a cui presti attenzione quando leggi per la prima volta il calendario della stagione, ma alla quinta giornata di campionato – ragiona Didonna – forse è presto per parlare già di gare per le prime posizioni: sicuramente tornare a casa con una vittoria – conclude – sarebbe per tutti quanti noi un passo importante nella crescita della squadra».

