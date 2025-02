Basket C/M, Molfetta a caccia della sesta vittoria

La Clean Up Molfetta punta alla sesta vittoria consecutiva nel match casalingo contro la Fortitudo Trani, fanalino di coda del campionato di Serie C interregionale. Domenica sera al PalaPoli, la squadra di coach Gesmundo cercherà di proseguire la sua striscia positiva, che l’ha portata al secondo posto in classifica insieme a Castellaneta e Mesagne, all’inseguimento della capolista Lecce.

Nonostante il buon momento, il play-maker Scarpone invita a mantenere alta la concentrazione: «Dal punto di vista dell’energia e della voglia non è cambiato nulla rispetto all’inizio della stagione. Semplicemente, il gruppo si è amalgamato e la fiducia reciproca ci sta permettendo di esprimerci al meglio». L’obiettivo della squadra, ribadisce, resta uno: «Migliorare giorno dopo giorno, indipendentemente dall’avversario».

Sulla carta, la sfida contro Trani – che finora ha ottenuto solo una vittoria – appare favorevole per Molfetta. La formazione di Caressa si affiderà all’esperienza di Bolzoni, Allegretti e del capitano Logoluso, oltre ai fratelli Azzollini, molfettesi di nascita. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del club. Palla a due alle 19:30, con apertura cancelli alle 18:30. Biglietto d’ingresso: 3 euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author