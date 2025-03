Basket C/M, la Nuova Matteotti Corato sfida Trani nel derby

CORATO – Dopo il successo casalingo contro il Basket Francavilla 1963, la Nuova Matteotti Corato si prepara al derby in trasferta contro la Fortitudo Trani, fanalino di coda del campionato di Serie C Interregionale. Il match, valido per la nona giornata di ritorno, si giocherà domenica 16 marzo alle 18:30 al PalaAssi di Trani.

La Fortitudo Trani occupa l’ultimo posto in classifica con soli 2 punti, frutto di una vittoria e 18 sconfitte. La squadra di coach Salvatore Caressa ha il secondo peggior attacco del torneo (65.4 punti di media a partita) e la seconda peggior difesa (80.6 punti subiti a gara), con una serie negativa di undici sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro Castellaneta (83-69).

Il quintetto base dei padroni di casa vede in campo Bruno Bolzoni (top scorer con 17.5 punti di media), Giovanni Logoluso, Paolo Azzollini (10.7 punti di media), il neoacquisto Gabriele Pugliese (10.5 punti di media) e Giacomo Azzollini. Completano il roster l’ex di turno Andrea Allegretti, Fabio Piemontese, Gabriele Cartago, Luca Vescia, Alessandro Causarano, Domenico Ciciriello e gli under Lorenzo Fracchiolla e Francesco Stella.

La gara d’andata, disputata il 30 novembre al PalaLosito, si è conclusa con una vittoria di Trani per 66-68 dopo un tempo supplementare. Il match di domenica sarà arbitrato dai signori Loglisci e Grossi di Bari.

