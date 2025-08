Basket C/M, la Clean Up Molfetta riparte riparte da Didonna e Chiriatti

La Clean Up Molfetta apre ufficialmente la nuova stagione con due conferme di grande valore: Francesco Didonna e Andrea Chiriatti vestiranno ancora una volta la maglia biancorossa nel campionato di Serie C interregionale 2025/26, il terzo consecutivo per entrambi gli atleti sotto la guida di coach Gesmundo.

Francesco Didonna, ala piccola e guardia classe 1994, nato a Bari e alto 190 cm, è il primo nome ufficiale del nuovo roster. Giocatore fisico e abile nel tiro da tre, Didonna è tornato a Molfetta nel 2022 dopo diverse esperienze tra Serie B e C Gold con Mola e Altino. Nella scorsa stagione ha messo a referto 232 punti e una media di 8.6 punti a gara, risultando tra i protagonisti della corsa playoff. “Molfetta è la mia seconda casa – ha dichiarato -. Questa società mi ha fatto crescere e vivere emozioni forti. Sono entusiasta di continuare a far parte di questo gruppo e pronto a dare il massimo ancora una volta”.

Al suo fianco, per il terzo anno consecutivo, ci sarà anche Andrea Chiriatti, ala classe 1993, originario di Grottaglie e alto 196 cm. Giocatore esperto e versatile, Chiriatti ha militato in diverse realtà pugliesi e nazionali, con trascorsi in Serie A Dilettanti a Bisceglie, esperienze a San Miniato, Corato (dove ha vinto due promozioni) e nel New Basket Mola. “Sono felice di restare a Molfetta e poter affrontare nuove sfide con questa maglia. In questi anni ho trovato una vera famiglia, dentro e fuori dal campo – ha dichiarato -. La squadra sarà molto giovane e metterò la mia esperienza al servizio del gruppo e della società”.

