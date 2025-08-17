17 Agosto 2025

Guido Sciangalepore

Basket C/M, la Clean Up Molfetta conferma il 2007 Sciangalepore

Redazione 17 Agosto 2025
La Clean Up Molfetta prosegue nella valorizzazione del vivaio e annuncia la conferma di Guido Sciangalepore per la stagione 2025/2026 di Serie C Interregionale. Classe 2007, ala grande e piccola, vestirà la maglia biancorossa per il terzo anno consecutivo sotto la guida di coach Gesmundo.

“Ho deciso di rimanere nella mia città per continuare a ricambiare la fiducia che mi è stata data da coach Gesmundo e dal club sin dallo scorso anno”, ha dichiarato il giovane atleta.

Sciangalepore, cresciuto nei Ballers, ha disputato due stagioni di fila nell’Under 17 Eccellenza, vincendo Coppa Puglia, Under 19 Silver e Under 19 Gold. Risultati importanti che confermano il suo percorso di crescita, ora pronto a consolidarsi in prima squadra.

Il progetto della Clean Up Molfetta resta chiaro: puntare sui giovani formati nel vivaio per costruire un club competitivo e sostenibile. “Darò il massimo per la squadra e lavorerò sodo per continuare la mia crescita. Ringrazio la società e lo staff tecnico per l’opportunità ricevuta”, ha aggiunto Sciangalepore.

Dopo i rinnovi di Didonna, Chiriatti, Sasso, Mongelli e dello stesso Sciangalepore, e con gli arrivi di Pugliese e Solimini, la società si prepara ora ad annunciare il terzo nuovo innesto dell’estate 2025.

