Basket C/M, impresa NMC: da -17 alla vittoria nel derby

Una partita dai due volti e una rimonta da applausi per la Nuova Matteotti Corato, che al PalaAssi ribalta un passivo di 17 punti all’intervallo e conquista una vittoria fondamentale contro la Fortitudo Trani. Finisce 67-73 per i ragazzi di coach Ambrico, che nel secondo tempo confezionano un parziale travolgente di 55-32 e riaccendono le speranze playoff.

Il match parte in equilibrio, poi Trani accelera chiudendo il primo quarto sul 15-10 e andando all’intervallo lungo con un netto vantaggio di 35-18, trascinata da un ispirato Bolzoni. La NMC sembra spenta, ma al rientro dagli spogliatoi cambia volto: break iniziale di 8-0 e partita riaperta (38-28). Nel terzo periodo, i biancoblu piazzano un altro parziale di 10-2 e chiudono la frazione sotto di soli cinque punti (55-50).

L’ultimo quarto è da sogno per Corato, che ribalta il punteggio con un clamoroso 13-0 firmato Martinelli e vola sul 55-63. Trani tenta l’assalto finale tornando a -2, ma le due triple decisive di Obiekwe Sam (21 punti totali) mettono la parola fine al match. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio in prima squadra di Di Girolamo.

Seconda vittoria consecutiva per la NMC, che sale così a 14 punti in classifica.

Fortitudo Trani-Nuova Matteotti Corato 67-73

Fortitudo Trani: Causarano 2, Allegretti 14, De Palma 2, G. Azzollini 14, Bolzoni 19, Pugliese 4, P. Azzollini 4, Stella 2, Piemontese 4, Cartago 2. All. Caressa

NMC Corato: Obiekwe Sam 21, Martinelli 11, D’Onofrio 9, Zhelyazkov 9, Cicivè 8, Postigo Lopez 8, D’Imperio 7, Granieri, Rutigliano, Di Girolamo, Savino n.e. All. Ambrico

Parziali: 15-10; 35-18; 55-50; 67-73

Arbitri: Loglisci (Gravina in Puglia) e Grossi (Bari)

