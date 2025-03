Basket C/M, impresa Clean Up Molfetta: rimonta e vittoria con la capolista

La Clean Up Molfetta firma un’impresa straordinaria nella 23ª giornata del campionato di Serie C Interregionale, battendo la capolista Valentino BK Castellaneta 84-94 dopo un’incredibile rimonta e un tempo supplementare.

Partita epica e rimonta nel finale

Sotto di 16 punti nell’ultimo quarto, i biancorossi hanno ribaltato il risultato grazie a un’ultima frazione impeccabile (parziale di 12-24) e a un overtime dominato. Protagonista assoluto Didonna, autore di 24 punti, 11 dei quali segnati nell’ultimo periodo, determinanti per portare la sfida ai supplementari.

Una prova di carattere

La formazione allenata da coach Gesmundo, priva di Delmas, ha dimostrato grinta e determinazione anche contro la squadra leader del campionato, che sul parquet di Matera non perdeva da due mesi. In doppia cifra anche Infante (18), Mezzina (17), Suraci (12) e Chiriatti (10).

La cronaca del match

Dopo un primo quarto chiuso sorprendentemente in vantaggio (22-26), Molfetta ha subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo periodo, andando sotto all’intervallo 46-39. La capolista ha allungato fino al +16 (75-59) all’inizio dell’ultima frazione, ma qui è partita la rimonta: la Clean Up ha alzato la difesa, sporcato palloni e piazzato un break di 22-5, portandosi in vantaggio (80-81) a pochi secondi dalla fine. Migliori ha mandato la gara all’overtime (81-81), ma nel supplementare Molfetta ha chiuso i conti con autorità.

Le parole di coach Gesmundo

«I ragazzi sono stati straordinari e hanno saputo rialzarsi dopo la sconfitta con Foggia — ha dichiarato il tecnico nel post-partita —. Senza Delmas abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. La svolta? Quando abbiamo iniziato a sporcare palloni e a leggere la partita in difesa. Ogni tanto togliersi una soddisfazione così fa davvero bene».

Valentino BK Castellaneta-Clean Up Molfetta 84-94

Valentino BK Castellaneta: Ojo 16, Laghi 2, Staselis 17, Gaudiano 9, Pallara 4, De Bartolo 2, Vorzillo 11, Miljanic 3, Buono 2, Migliori 18. All. Luisi.

Clean Up Molfetta: Suraci 12, Scarpone 8, Chiriatti 10, Sasso 5, Didonna 24, Infante 18, Mezzina 17. All. Gesmundo.

Parziali: 22-26; 46-39; 69-57; 81-81; 84-94.

