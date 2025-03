Basket C/M, Corato ospita Francavilla: scocca l’ora della rivincita

Domenica 9 marzo, con palla a due eccezionalmente alle ore 19 per via del Carnevale coratino, la Nuova Matteotti Corato ospiterà al PalaLosito il Basket Francavilla 1963 per l’ottava giornata di ritorno della Serie C Interregionale.

Francavilla arriva al match in crisi di risultati, con quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro Castellaneta (56-74). La formazione biancoblu occupa l’ottavo posto in classifica a quota 18 punti, con una media di 74.3 punti segnati e 77.8 subiti a partita. Il quintetto base di coach Massimo Caforio vede protagonisti Floreani (17.4 punti a gara), Leo (16.7), Liukko (16.2), Eletto e Madaro, con Angelini, Urso e Manigrasso pronti a dare il loro contributo.

Corato punta a riscattare la sconfitta dell’andata, quando Francavilla si impose 63-50. La gara sarà arbitrata dai signori Agresta di Brindisi e Russo di Mola di Bari.

