Basket C/M: Corato crolla nel finale, Potenza espugna il PalaLosito

Serata amara per la Nuova Matteotti Corato, che incassa la seconda sconfitta consecutiva e vede allontanarsi la zona play-off. Al PalaLosito, l’Oleodinamica Napoletana Academy Basket Potenza si impone 67-53, sfruttando un devastante parziale di 17-6 nell’ultimo quarto che spegne ogni speranza dei padroni di casa.

L’avvio è combattuto, con Corato che parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio 20-14, grazie a un break di 9-0 ispirato da Postigo Lopez, Gaye e capitan Cicivè. Nel secondo periodo, però, Potenza cambia marcia: trascinata da Perez e Labovic, la squadra ospite piazza un parziale di 12-2 e ribalta l’inerzia della gara, andando al riposo lungo avanti 38-32.

Nella ripresa Corato prova a reagire: la tripla di Spina Diana riporta i biancoblu a due lunghezze di distanza (36-38), ma gli ospiti rispondono immediatamente con Laquintana e Tolino, mantenendo un piccolo margine di vantaggio fino alla fine del terzo quarto (50-47 per Potenza).

Nell’ultimo periodo la NMC crolla: gli errori in fase offensiva e una difesa poco incisiva consentono a Potenza di prendere il largo. Acuna, Tolino e Buldo firmano un pesantissimo parziale di 13-2, che di fatto chiude la partita. Corato non riesce più a reagire e il match si chiude sul 67-53 per gli ospiti.

Tra le file della NMC, il migliore è capitan Cicivè, autore di 15 punti, seguito da Gaye (13) e Postigo Lopez (8). Potenza, invece, si affida alla prestazione solida di Tolino (14 punti) e alla verve offensiva di Perez (13).

Per la squadra di coach Ambrico, questa sconfitta rappresenta un duro colpo nella corsa ai play-off. La NMC dovrà ora ritrovare compattezza e determinazione per evitare di compromettere il finale di stagione. Potenza, invece, torna al successo dopo quattro stop consecutivi e rilancia le proprie ambizioni in campionato.

NUOVA MATTEOTTI CORATO- POTENZA 53-67

NMC: Cicivè 15, Obiekwe Sam 4, D’Imperio 2, Gaye 13, Granieri, Rutigliano n.e., Martinelli 2, Spina Diana 3, Iannone n.e., Postigo Lopez 8, Zheyazkov 6, Savino n.e. Coach: Ambrico.

POTENZA: Summa n.e., Pace, Perez 13, Labovic 9, Joksimovic n.e., Tolino 14, Acuna 12, Buldo 3, Casulli n.e., Laquintana 6, Montiks 10. Coach: Putignano.

Parziali: 20-14; 32-38; 47-50; 53-67.

Arbitri: Serra di Brindisi e Solimeo di Lecce.

Usciti per 5 falli: Pace.

