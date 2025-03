Basket C/M, Clean Up Molfetta vuole consolidare il quarto posto

Dopo l’impresa di Matera, la Clean Up Molfetta torna al PalaPoli per affrontare la Nuova Matteotti Corato nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C interregionale. La partita, in programma domenica 30 marzo alle 19:00, rappresenta un’importante opportunità per i biancorossi di conquistare la seconda vittoria consecutiva e consolidare il quarto posto, tenendo a distanza le inseguitrici Monteroni e Foggia.

La recente vittoria con la capolista Castellaneta ha portato un rinnovato entusiasmo in casa Molfetta, ma il segreto del successo è stato chiarito dal vice allenatore Sergio Amato: «Non c’è nessun segreto, siamo entrati concentrati e coesi nel secondo tempo, mattone dopo mattone siamo riusciti ad ottenere la vittoria».

Prossime sfide cruciali per il quarto posto

Con solo tre turni al termine della stagione regolare, la classifica è cortissima, con sei squadre racchiuse in soli otto punti. La sfida di domenica con Corato è la penultima in casa, prima degli impegni con Barletta e il confronto finale in casa contro Mesagne, seconda in classifica. Gli obiettivi dei molfettesi sono chiari: consolidare il quarto posto e confermare il buon momento di forma.

Corato da non sottovalutare

La squadra di coach Ambrico arriva a questo incontro reduce dalla vittoria contro Fasano e, nonostante occupi l’undicesima posizione in classifica, può contare su giocatori di talento come l’ala forte guineana Obiekwe (16 punti di media a partita), il playmaker argentino Postigo (12.6 punti) e il centro Cicivé (12 punti).

«Arriviamo a questa sfida con la consapevolezza dei nostri mezzi, concentrati e con l’intenzione di consolidare il nostro piazzamento in classifica», ha dichiarato Amato. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del club. L’appuntamento è per domenica 30 marzo al PalaPoli, con apertura cancelli alle ore 18:00 e palla a due fissata per le 19:00. Il costo del biglietto è di 3 euro.

